У Apple возникли проблемы при производстве нового iPhone

Как сообщили источники в цепочке поставок, Apple планирует запуск массового производства iPhone 14 в следующем месяце, но на данный момент компания испытывает трудности из-за нехватки некоторых компонентов.

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Как отмечает издание MyDrivers, самой главной проблемой Apple на данный момент является оперативная память. Все дело в том, что Samsung испытывает проблемы с массовым производством, что затрудняет поставки. С экранами, которые поставляет LG, тоже не все так гладко, но, как сообщают эксперты, это не сильно повлияет на предстоящее производство iPhone 14, поскольку другие поставщики смогут заполнить пробелы в поставках.