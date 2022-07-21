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38 минут назад

Первая партия "прозрачных смартфонов" Nothing Phone 1 буквально "разваливается на части"

Газета.Ruиещё 1

Смартфон Nothing Phone 1 с уникальным дизайном, включающим в себя прозрачный корпус и светодиодные ленты, снова стал источником проблем для своих первых владельцев. Как сообщает портал MyDrivers, некоторые пользователи пожаловались на то, что их гаджеты «разваливаются на части».

Пользователи пожаловались на «разваливающийся на части» Nothing Phone 1
Фото: MyDriversMyDrivers

На фото, опубликованных в сети, видно, как одна из светодиодных полосок отходит от корпуса Nothing Phone 1. Этот факт ставит под сомнение контроль качества со стороны производителя.

Кроме того, это далеко не единственная проблема, на которую пожаловались пользователи с момента релиза гаджета. Ранее также сообщалось о выгорании экрана, запотевании блока камер, битых пикселях вокруг фронтальной камеры, а также пыли, забившейся под прозрачный корпус устройства. По данным MyDrivers, некоторые пользователи в соцсетях требуют отозвать первую партию Nothing Phone 1 из магазинов, чтобы исправить все недостатки производства.

Nothing Phone 1 был представлен широкой публике 12 июля 2022 года экс-главой компании OnePlus Карлом Пеем. Новинка доступна в ряде стран Европы и Азии по цене от €470 (около 27,4 тыс. руб.).

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