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11 минут назад

ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе оспы обезьян

Елена Прошина

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы. Препарат обеспечит защиту от актуальных штаммов оспы обезьян. Сейчас идет подготовка к доклиническим испытаниям эффективности вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ФМБА.

Ученые РФ разработали вакцину для профилактики оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — говорится в сообщении. В ФМБА добавили, что вакцина уже прошла все доклинические исследования безопасности.

Издание напоминает, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое широко распространено в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Впервые случай заболевания обезьяньей оспой у человека зафиксировали в 1970 году. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что этот вирус передается от диких животных: приматов и грызунов. Передача оспы от человека к человеку носит ограниченный характер.

Уточняется, что коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян обычно составляет от 1% до 10%. В большинстве случаев от заболевания погибают молодые люди. Вакцины от оспы обезьян не существует, однако вакцина против натуральной оспы обеспечивает человеку защиту от этого вируса примерно на 85%.

Наука и техника,ФМБА России,ВОЗ,
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