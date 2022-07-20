Ученые РФ разработали вакцину для профилактики оспы обезьян

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы. Препарат обеспечит защиту от актуальных штаммов оспы обезьян. Сейчас идет подготовка к доклиническим испытаниям эффективности вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ФМБА.

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«Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — говорится в сообщении. В ФМБА добавили, что вакцина уже прошла все доклинические исследования безопасности.

Издание напоминает, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое широко распространено в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Впервые случай заболевания обезьяньей оспой у человека зафиксировали в 1970 году. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что этот вирус передается от диких животных: приматов и грызунов. Передача оспы от человека к человеку носит ограниченный характер.