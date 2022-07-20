Первые тесты Sony WH-1000XM5: лучших наушников с шумоподавлением

На YouTube-канале Rozetked провели обзор новых наушников Sony WH-1000XM5. Но прежде чем их приобретать, нужно хорошо подумать.

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Ведущий канала Rozetked на YouTube рассказал о недавно вышедшей новинке - наушниках Sony WH-1000XM5. Эксперт сравнил их с моделями WH-1000Х, WH-1000ХМ2, WH-1000ХМ3, WH-1000ХМ4. В действительности разницы между Sony WH-1000XM5 и их предшественниками ни во внешнем виде, ни во внутренних характеристиках, почти нет. Это, по мнению эксперта, одно из самых странных устройств компании Sony.

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В комплекте с Sony WH-1000XM5 идут только сами наушники, кабель для зарядки и чехол. Причём по габаритам наушники стали ещё больше предыдущих и они при этом не складываются вообще, поэтому в рюкзак их поместить будет сложнее. Материал дужек у WH-1000XM5 - пластик, то есть они даже не металлические. Зафиксировать на одном месте их тоже нельзя.

Ухудшили, как ни странно, у Sony WH-1000XM5 звук. Размер драйверов у них с 40 мм уменьшился до 30 мм. Но остальные характеристики остались практически такими же, как у предыдущих версий. Со всеми параметрами вы можете ознакомиться ниже.

Звучат наушники Sony WH-1000XM5, по мнению эксперта, действительно хорошо, более плотно. Возможно, в какой-то степени даже лучше, чем WH-1000ХМ4. Но вот из-за уменьшения драйверов басы стали звучать не очень. Шумоподавление же здесь лучше, чем во всех предыдущих версиях. В то же время, как отметил ведущий, лучший звук в серии - у WH-1000ХМ3.

Звук с микрофона во всех случаях оказывается плохим. Особенно по сравнению с AirPods Max.

Есть функции, которые у Sony WH-1000XM5 по сравнению с предыдущими моделями нет. Это, например, NFC, оптимизация атмосферного давления.

В то же время прогресс новых наушников по сравнению со старыми заметен в улучшении функции шумоподавления. Установлены на новом устройстве также восемь микрофонов вместо пяти.

Работать способны наушники 40 часов без шумоподавления и 30 часов с включенным режимом шумоподавления. В то же время предыдущие версии WH-1000ХМ4 и WH-1000ХМ3 без шумодава могли проработать 38 часов, а с ним - 30 часов.

Что касается скорости зарядки, то версии ХМ2 требовалось на это четыре часа, ХМ3 - три часа. А вот XM5 нужно 3,5 часа. Есть при этом поддержка быстрой зарядки и зарядки Power Delivery.

Нет у новых наушников и поддержки PlayStation 5. То есть подключать их придётся к геймпаду через кабель. Кроме того, в новой версии отсутствует защита от воды и пыли, хотя стоят наушники недёшево (но в России пока не продаются и непонятно, будут ли).

Вывод