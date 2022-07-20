ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы обезьян

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян, идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе агентства.
"Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности", - говорится в сообщении.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.
12 июля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России подтвердили первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у молодого человека, вернувшегося в страну из поездки по Европе и обратившегося в больницу с характерной сыпью. Пациента изолировали, он находится в медицинской организации инфекционного профиля. Заболевание протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет.