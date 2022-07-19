Учёные «взломали» мозг мухи и смогли управлять ею дистанционно

Исследователи из Университета Райса смогли «взломать» мозг плодовых мушек, чтобы сделать их дистанционно управляемыми. Мухи выполняли определённое действие в течение секунды после отправки команды нейронам в их мозгу.

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Сначала учёные генетически модифицировали мух так, чтобы они экспрессировали определённый термочувствительный ионный канал в некоторых нейронах. Когда этот канал ощущал тепло, он активировал нейрон. Этот нейрон, например, заставлял муху расправить крылья, что они часто делают во время спаривания.

Тепловой триггер приходил в виде наночастиц оксида железа, введённых в мозг насекомых. Когда поблизости появлялось магнитное поле, эти частицы нагревались, вызывая активацию нейронов. Муха принимала позу с расправленными крыльями. Эксперимент показал, что при включении магнитного поля насекомые принимали нужную позу примерно за полсекунды.