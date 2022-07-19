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22 минуты назад

Созданы целебные слёзорастворимые линзы

Ferra.ru

Международная группа исследователей разработала новый тип контактных линз со встроенными наноиглами для лечения заболеваний глаз. Их особенность также в том, что они слёзорастворимы.

Созданы целебные слезорастворимые линзы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи начали с идеи вживления в глаз наноигл, которые со временем разлагаются, высвобождая лекарство. Эти иглы настолько малы, что не будут вызывать боли или дискомфорта. Чтобы ввести их в глаз, наноиглы прикрепили к контактной линзе, которая затем растворялась без следа.

Учёные уже протестировали свой продукт на кроликах и обнаружили, что линзы помогают почти полностью снизить неоваскуляризацию роговицы (неоваскуляризацией роговицы называют патологическое состояние, при котором вновь образованные сосуды прорастают на поверхность роговичной оболочки) всего через 28 дней.

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