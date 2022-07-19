Созданы целебные слезорастворимые линзы

Международная группа исследователей разработала новый тип контактных линз со встроенными наноиглами для лечения заболеваний глаз. Их особенность также в том, что они слёзорастворимы.

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Исследователи начали с идеи вживления в глаз наноигл, которые со временем разлагаются, высвобождая лекарство. Эти иглы настолько малы, что не будут вызывать боли или дискомфорта. Чтобы ввести их в глаз, наноиглы прикрепили к контактной линзе, которая затем растворялась без следа.