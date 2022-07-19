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25 минут назад

Раскрыты работы по российскому «Союз-5»

Lenta.ru

В Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс» в Самаре выполнили установку теплоизоляции на верхнее и нижнее днища бака окислителя ракеты «Союз-5». Выполненные в июне по перспективному средне-тяжелому носителю работы раскрыл «Роскосмос».

Раскрыты работы по российскому «Союз-5»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теплоизоляция на космической технике предназначена для обеспечения теплового режима внутри изделия», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что перед установкой теплоизоляции специалисты предприятия «разработали техническое задание для проектирования оснастки, рассчитали необходимое количество материалов для нанесения теплоизоляции и проработали технологию ее нанесения на крупногабаритные изделия — баки окислителя и горючего, верхний и межбаковый отсеки ракеты».

В июне специалисты госкорпорации «Роскосмос» успешно испытали на прочность бак горючего для перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

В декабре 2021 года в РКЦ «Прогресс» заявили, что эскизный проект перспективной российской ракеты «Союз-5», предназначенной для замены украинского носителя «Зенит», завершен.

Первый пуск «Союза-5» (без РБ) с космодрома Байконур намечен на 2023 год.

Наука и техника,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",
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