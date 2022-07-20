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16 минут назад

Астрономы установили возможный вид внеземной жизни

Газета.Ruиещё 2

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде предположила, что инопланетная жизнь может быть представлена в форме простейших родопсинов — улавливающих солнечный свет белков. Работа ученых была опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.

Установлен возможный вид внеземной жизни
Фото: ESO/M. KornmesserESO/M. Kornmesser

К такому выводу ученые пришли, изучив останки древних простейших Земли. Тогда живые существа еще не использовали фотосинтез и для получения энергии они применяли родопсины.

Ученые восстановили процесс эволюции белков и смогли реконструировать родопсины возрастом от 2,5 до 4 млрд лет. Древние вариации молекул могли улавливать только синий и зеленый свет, сейчас родопсины улавливают синий, зеленый, желтый и оранжевый.

Такое различие означает, что в древности жизнь существовала на глубине нескольких метров в толще воды, куда не могло проникнуть резкое ультрафиолетовое излучение. По словам ученых, внеземная жизнь также может быть представлена родопсинами.

Ранее марсоход Perseverance обнаружил похожий на стружку или лапшу объект.

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