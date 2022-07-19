Разработан звукопоглощающий материал из агара

Ученые из Индийского технологического института в Канпуре разработали звукопоглощающий материал на основе агар-агара — субстанции растительного происхождения. Этот материал более экологичен по сравнению с полиуретаном. Исследование опубликовано в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Фото: ACS Sustainable Chemistry & Engineering ACS Sustainable Chemistry & Engineering

Сейчас большая часть помещений оснащена звукопоглощающими панелями, которые снижают слышимость между комнатами, препятствуют образованию эха и защищают от других нежелательных шумов. Чаще всего такие панели изготавливаются из полиуретана или из других полимеров. Такие пластики получают из нефтепродуктов, их тяжело переработать. В качестве альтернативы ученые предлагали использовать материалы на основе растительных волокон, однако они недостаточно эффективно поглощают звуки.

Индийские ученые предложили использовать в качестве звукопоглощающего материала агар-агар – студенистую субстанцию, которую получают из водорослей. Исследователи разработали ряд агаровых пленок, которые различались по толщине, пористости, концентрации материала. Затем они провели несколько тестов, используя звуки разных частот. Для этого ученые сделали трубку, на один конец которой помещали колонку, а второй закрывали агаровой пленкой. В середине трубки размещали микрофон, который фиксировал звуковые волны, изданные колонкой и отраженные от пленки. Эксперимент показал, что эффективнее всего звуки поглощают пористые пленки с высокой концентрацией агара. По своим звукопоглощающим свойствам они ничем не уступали полиуретановым панелям.