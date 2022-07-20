Не орел: больше ста лет палеонтологи ошибались насчет найденной птицы

Палеонтологи из Университета Флиндерса и Музея Южной Австралии выяснили, что останки, которые описали как орлиные в 1905 году, на самом деле принадлежат вымершему стервятнику, которых ранее на материке не находили. Исследование опубликовано в журнале Zootaxa.

Фото: Marcus Siebert/Global Look Press Marcus Siebert/Global Look Press

Впервые окаменелость стервятника описал в 1905 году английский орнитолог Чарльз Уолтер де Вис. Новый вид он назвал Taphaetus lacertosus (могучий могильный орел), но в конце 20 века австралийские палеонтологи начали подозревать, что этот ископаемый материал мог принадлежать стервятнику, а не орлу.

«Мы сравнили ископаемый материал с телами хищных птиц со всего мира, и сразу стало ясно, что эта птица не приспособлена к охоте, а значит, не является ни ястребом, ни орлом. Кости голени слишком слабо развиты, чтобы поддерживать мускулатуру, необходимую для убийства добычи», — говорит доктор Эллен Мазер из Университета Флиндерса.

Вымерший стервятник сосуществовал с огромными сумчатыми травоядными, дипротодонами и свирепыми хищниками, включая сумчатого льва. Сам он относится к стервятникам «Старого Света» — группе, до сих пор неизвестной в Австралии. Его назвали Cryptogyps lacertosus — «могучий скрытый стервятник».