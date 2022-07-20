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51 минуту назад

Палеонтологи доказали, что в Австралии обитали стервятники

Газета.Ruиещё 2

Палеонтологи из Университета Флиндерса и Музея Южной Австралии выяснили, что останки, которые описали как орлиные в 1905 году, на самом деле принадлежат вымершему стервятнику, которых ранее на материке не находили. Исследование опубликовано в журнале Zootaxa.

Не орел: больше ста лет палеонтологи ошибались насчет найденной птицы
Фото: Marcus Siebert/Global Look PressMarcus Siebert/Global Look Press

Впервые окаменелость стервятника описал в 1905 году английский орнитолог Чарльз Уолтер де Вис. Новый вид он назвал Taphaetus lacertosus (могучий могильный орел), но в конце 20 века австралийские палеонтологи начали подозревать, что этот ископаемый материал мог принадлежать стервятнику, а не орлу.

«Мы сравнили ископаемый материал с телами хищных птиц со всего мира, и сразу стало ясно, что эта птица не приспособлена к охоте, а значит, не является ни ястребом, ни орлом. Кости голени слишком слабо развиты, чтобы поддерживать мускулатуру, необходимую для убийства добычи», — говорит доктор Эллен Мазер из Университета Флиндерса.

Вымерший стервятник сосуществовал с огромными сумчатыми травоядными, дипротодонами и свирепыми хищниками, включая сумчатого льва. Сам он относится к стервятникам «Старого Света» — группе, до сих пор неизвестной в Австралии. Его назвали Cryptogyps lacertosus — «могучий скрытый стервятник».

Стервятники играют очень важную роль в экосистемах, ускоряя исчезновение туш погибших животных и снижая распространение болезней. Вымирание Cryptogyps могло вызвать резкие изменения в функционировании экосистемы, но постепенно его функции взяли на себя другие виды, в том числе и орлы.

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