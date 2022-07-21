На месте Ледового побоища обнаружили лопату

В 1242 году на Чудском озере произошло сражение между новгородско-суздальским ополчением под командованием Александра Невского и немецкими рыцарями Тевтонского ордена. В историографии эта битва известна как Ледовое побоище, и по легенде, множество рыцарей ушло под лед под тяжестью доспехов. Однако достоверно об этой битве почти ничего не известно, о ней мало упоминаний в исторических источниках, и потому ученые много лет пытаются найти ее археологические следы.