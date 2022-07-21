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26 минут назад

На месте Ледового побоища археологи обнаружили лишь лопату, рыболовные снасти и банку

Газета.Ruиещё 1

Российские подводные археологи обследовали предполагаемое место битвы на Чудском озере. Об этом сообщает Русское географическое общество.

На месте Ледового побоища обнаружили лопату
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 1242 году на Чудском озере произошло сражение между новгородско-суздальским ополчением под командованием Александра Невского и немецкими рыцарями Тевтонского ордена. В историографии эта битва известна как Ледовое побоище, и по легенде, множество рыцарей ушло под лед под тяжестью доспехов. Однако достоверно об этой битве почти ничего не известно, о ней мало упоминаний в исторических источниках, и потому ученые много лет пытаются найти ее археологические следы.

Центр подводных исследований Русского географического общества и их коллеги из других научных организаций провели подводную разведку предполагаемого места битвы. Ученые применили металлодетекторы, чтобы найти древнее оружие, доспехи и предметы снаряжения. Всего удалось обнаружить 30 предметов искусственного происхождения, из которых большая часть относится к рыболовному промыслу. Кроме того, удалось обнаружить саперную лопатку времен Второй мировой войны и консервную банку. Следов Ледового побоища ученые не нашли, но находка консервной банки их обнадежила, поскольку раз сохранилась она (несмотря на малую устойчивость к коррозии), то должно сохраниться и воинское снаряжение.

Наука и техника,Александр Невский,Русское географическое общество,
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