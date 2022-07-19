10 привычных вещей, которые открыли совсем недавно

Мы живем в эпоху информационных технологий, так что на фоне достижений современной науки легко забыть, какой гигантский прыжок совершило человечество за последние несколько столетий. По факту, многие открытия, которые мы сейчас принимаем как данность, были совершены совсем недавно — по крайней мере, в историческом контексте. Мы собрали десять красноречивых примеров.

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Ученые согласились насчет тектонических плит только в 1960-х

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Континенты перемещаются по поверхности планеты. Очень медленно, да, но сейчас мы владеем достаточным объемом информации, чтобы принимать это явление как факт. Когда тектонические плиты сталкиваются, возникают горы и землетрясения. Когда они отдаляются друг от друга, мы получаем массивы земли, очевидно похожие на фрагменты мозаики. Но эта идея не выглядела убедительной в глазах ученых аж до 1960-х годов, когда собранные научные данные наконец позволили подтвердить теорию.

Понятие витаминов не существовало до начала XX века

Европейские моряки еще в XVIII веке сообразили, что в долгое плавание нужно обязательно брать запас цитрусовых, так как фрукты помогали избежать цинги. Несмотря на это, сама концепция витаминов сформировалась лишь несколько столетий спустя, когда биохимик Казимеж Функ опубликовал свое революционное исследование в 1912 году. Он предположил, что некоторые болезни, возникающие в результате голодания, можно предотвратить при помощи превентивных субстанций — как раз они-то и назывались витаминами.

Принцип работы сердца был неизвестен до середины XVII века

Древние греки и средневековые европейцы примерно представляли, что такое сердцебиение. Тогда они полагали, что самый важный орган человека перекачивал кровь из печени, где она якобы производилась, до других тканей, где эта кровь использовалась. Это заблуждение развеялось только в 1628 году, когда Уильям Харви опубликовал научный труд, озвучивший безумную гипотезу — на самом деле, все это время кровь возвращалась из вен и артерий прямо в сердце.

Уран, Нептун и Плутон были открыты сравнительно недавно

До того, как человечество изобрело телескопы, невооруженным взглядом мы могли наблюдать только пять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Уран был обнаружен в 1781 году, тогда как Нептун — в 1846. Плутон вообще оказался последним открытием — его нашли только в 1930 году.

Мы все еще очень мало знаем о динозаврах

Останки динозавров давно покоятся в недрах земли: они гораздо старше, чем само человечество. Однако нам потребовалось довольно много времени чтобы понять, каким странным существам принадлежат эти кости. Люди древности приписывали их вымершим гигантам, библейским созданиям и мифическим монстрам, но научные труды первой трети XVIII века поставили точку в этом вопросе. Сам термин «динозавр» появился чуточку позже, в 1841 году.

Часовые пояса — сравнительно свежее открытие

До того, как мы нашли способы быстро передавать информацию на большие расстояния, никто не горел желанием знать, сколько сейчас времени на другом конце мира. Впервые концепция часовых поясов нашла широкое распространение в США 1880-х годов, да и то, не во всех сферах жизни — поначалу синхронизацию часов использовали только для сверки расписаний железных дорог. Американское правительство издало официальный закон о регуляции времени в 1918 году. Хотя в разных странах похожий принцип работает иначе: например, в Китае существует лишь один часовой пояс.

Не так давно над микробами открыто насмехались

Окружающий мир полон микроскопических живых существ, способных вызывать у человека множество различных болезней. Однако лучшие умы планеты додумались до этой идеи далеко не так быстро, как может показаться — общепринятой истиной она стала итого позднее. Теория микробов зародилась только в 1860 году благодаря просветительской работе Луи Пастера. Конечно, люди и раньше знали, что грязные или гнилые вещи могут навредить здоровью, но тогда они понятия не имели, как это происходит и почему. Естествоиспытатели рекомендовали простолюдинам держаться подальше от плохих запахов или нюхать тряпки, пропитанные парфюмом, чтобы отогнать заразу. Даже когда изобретатель микроскопа впервые заговорил о крошечных микроорганизмах, плававших в семенной жидкости и зубном налете, никто ему не поверил.

Вирусы признали еще позже, чем микробы

Когда прорыв в микробиологии все-таки состоялся, исследователи понимали под «микробами» только бактерии — именно их обнаружили первыми. Вирусы же еще какое-то время скрывались от ученых из-за того, что их, как правило, нельзя рассмотреть через обычный микроскоп. Первые дискуссии о природе вирусов начались в 1892 году после исследования болезни, поражавшей растения табака. Ученые обнаружили, что жидкость, выжатая из больных листьев, могла заразить здоровые даже после фильтрации, которая якобы спасала от микробов. Настоящая природа вирусов открылась только спустя почти полвека, когда в 1940 году были опубликованы первые фотографии организмов, сделанные при помощи электронного микроскопа.

Группы крови были открыты всего 100 лет назад

Прошлые поколения врачей догадывались, что кровь одного человека можно перелить другому, чтобы спасти его жизнь, но первые эксперименты в этом направлении заканчивались плачевно. Либо ничего не получалось, либо реципиент переливания погибал. Однако ближе к 1900-м годам доктора заметили, что иногда образцы крови разных людей свертываются при смешении, тогда как другие — нет. Это открытие натолкнуло врачей на мысль, что переливание крови требовало некой проверки совместимости между донором и реципиентом.

Меры первой помощи при сердечном приступе не были задокументированы до 1960-х