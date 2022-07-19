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1 час назад

На Ангаре нашли тайник каменных орудий

Lenta.ru

Археологи Сибирского федерального университета нашли в раскопе на Ангаре каменные орудия, созданные 5 тысяч лет назад носителями усть-бельской неолитической традиции. Об этом сообщает «7 канал Красноярск» со ссылкой на пресс-службу СФУ.

На Ангаре нашли тайник каменных орудий
Фото: 7 канал Красноярск7 канал Красноярск

В СФУ уточнили, что орудия сохранились благодаря тому, что их скрыли в специальном тайнике. Там обнаружили более сотни предметов: тесла, ножи, скребки, орудия для проколки. Археологи также нашли небольшие кусочки охры, которую в древности использовали для ритуального окрашивания тела.

«Нашлась наковальня, отбойники, абразивы, все необходимое для создания орудий труда и охоты. Эти люди действительно были охотниками, собирателями и рыболовами. У них был хорошо развит обмен с соседними племенами. Скажем, нефрит для одного из найденных нами топоров можно было добыть только у дальних соседей, живших в верховьях реки Китой», — рассказал заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири СФУ Павел Мандрыка.

Ранее сообщалось, что в поселке Кучугры Темрюкского района Краснодарского края обнаружили каменные фундаменты, на которых возводили строения из глинобитных блоков. Большинство находок составили керамические сосуды разных форм и назначений, а также предметы быта — терочная плита и ткацкие грузила. Ученые также нашли медные монеты, что позволило им датировать памятник археологии периодом с III до I века до нашей эры.

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