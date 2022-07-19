На Ангаре нашли тайник каменных орудий

«Нашлась наковальня, отбойники, абразивы, все необходимое для создания орудий труда и охоты. Эти люди действительно были охотниками, собирателями и рыболовами. У них был хорошо развит обмен с соседними племенами. Скажем, нефрит для одного из найденных нами топоров можно было добыть только у дальних соседей, живших в верховьях реки Китой», — рассказал заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири СФУ Павел Мандрыка.