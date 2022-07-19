В России опять обсуждают блокировку YouTube в стране

Несмотря на то, что власти России уже высказывались о блокировке YouTube , это сделали ещё раз. Ранее в Госдуме говорили, что заблокируют сервис в стране только в крайнем случае, пока в этом необходимости нет, но всё может измениться.

Нам нужно рассчитывать на то, что YouTube всё-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео «ВКонтакте» станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена.