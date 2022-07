Samsung опубликовала секретное послание-головоломку для своих фанатов

Южнокорейский бренд Samsung опубликовал в своем Twitter три картинки, которые представляют собой головоломку, сообщает портал The Verge.

Секретное послание для фанатов скрыто на трех картинках. На первой представлены 30 букв и символов, на второй — 30 кружков разного цвета, а на третьей — шесть кружков и надпись «Когда же придет нечто большее?» (англ. When will something greater arrive?).