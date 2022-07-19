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33 минуты назад

Samsung опубликовала секретное послание-головоломку для своих фанатов

Газета.Ru

Южнокорейский бренд Samsung опубликовал в своем Twitter три картинки, которые представляют собой головоломку, сообщает портал The Verge.

Samsung опубликовала секретное послание-головоломку для своих фанатов
Фото: Samsung/TwitterSamsung/Twitter

Секретное послание для фанатов скрыто на трех картинках. На первой представлены 30 букв и символов, на второй — 30 кружков разного цвета, а на третьей — шесть кружков и надпись «Когда же придет нечто большее?» (англ. When will something greater arrive?).

Как оказалось, в этой головоломке была зашифрована дата презентации новых гаджетов компании. Для ее решения было необходимо наложить символы из первой картинки на кружочки из второй картинки, а затем сопоставить с кружочками на третьей картинке. В результате получается ответ «081022», что означает, что летнее мероприятие Samsung состоится 10 августа 2022 года.

Ранее эту же дату в качестве даты презентации Galaxy Unpacked называл авторитетный инсайдер evleaks. Ожидается, что в ходе мероприятия будут представлены такие устройства, как смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, часы Galaxy Watch 5, а также наушники Galaxy Buds 3.

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