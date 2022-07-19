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13 минут назад

VK запустило приложение для профориентации

Деловая газета "Взгляд"

Компания VK объявила о запуске приложения на базе платформы VK Mini Apps «Тест-драйв IT-профессий», предназначенного для профориентации школьников в возрасте от 12 до 18 лет.

VK запустило приложение для профориентации
Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Пользователи с помощью приложения смогут познакомиться с интересующими их IT-специальностями, получить базовые знания и рекомендации по обучению, сообщила компания на своем сайте.

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Мини-приложение работает в формате симулятора. Выбрав IT-профессию, пользователь попадает прямо «на рабочее место» – в мессенджере с ним свяжется коллега-бот. Он поможет узнать больше о выбранном направлении, погрузиться в его специфику, а также даст базовые представления о профессии, предложив выполнить тематические задания, и рекомендации о том, как ее получить.

В мини-приложении уже доступно шесть профессий, среди которых дизайнер интерфейсов, модератор контента, менеджер проектов, специалист по кибербезопасности, ИТ-рекрутер и дата-аналитик. В сентябре в приложении пользователям станут доступны десять новых профессий.

Пользователи, которые успешно пройдут тест-драйв IT-профессий, получат баллы. На них внутри мини-приложения можно приобрести призы от VK, платформы «Другое дело» и партнеров проекта.

«Мы считаем важным развивать в школьниках осознанность и ответственность за свое профессиональное будущее. Поэтому решили сделать профориентацию в близком для школьников цифровом и интерактивном формате с помощью мини-приложения ВКонтакте. В нем ребята смогут почувствовать себя на рабочих местах разных специалистов и таким образом познакомиться с самыми популярными и востребованными ИТ-профессиями, чтобы понять, что им ближе, и выбрать свою карьерную траекторию», – сказал директор по связям с вузами VK Сергей Марданов.

VK помогает школьникам выбрать свой путь в IT и запускает профориентационные проекты «День ИТ-знаний», «Урок цифры», VK Lessons и другие инициативы. Все образовательные активности компании помогают выявить у школьников интерес и способности к IT-специальностям. Благодаря этим проектам подростки могут наметить образовательную траекторию, которая в будущем приведет их к работе в сфере технологий.

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