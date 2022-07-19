Пять расширений для Chrome для физической зарядки на работе

Сейчас многим непросто поддерживать себя в тонусе: современная работа часто требует часами сидеть за компьютером, что порой вызывает как физические, так и психологические проблемы. Недостаток мотивации, пониженная работоспособность и продуктивность — кофеин здесь вряд ли поможет. А вот короткая зарядка, которую можно сделать недалеко от стола — вполне. Мы собрали пять плагинов для браузера Google Chrome, которые помогут вам не засиживаться сверх меры.

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DeskAthlete — универсальный инструмент, помогающий регулярно разминаться при продолжительной работе за столом. Это расширение предлагает более различных 40 упражнений для поддержки физической формы: от простых разминок мышц до растяжек и силовых занятий. Частоту напоминаний, равно как и программу упражнений, можно настроить под себя. Большинство инструкций написаны предельно простым языком, но некоторые дополнительно сопровождаются короткими видеороликами, так что не нужно беспокоиться о недостатке навыка.

Limber выполняет функцию цифрового ортопеда, который время от времени будет напоминать вам о правильной осанке, чтобы поберечь спину. Даже при наличии специальных ортопедических кресел сидеть за компьютером часами напролет крайне вредно: от этого страдают суставы, мускулы и сухожилия. Limber помогает снизить нагрузку на спину при помощи регулярных уведомлений. Каждые десять минут расширение напомнит вам, что пора немного размяться; каждые полчаса — подскажет, что неплохо было бы выпрямиться и поправить осанку. Интервалы напоминаний нельзя настроить, но это, пожалуй, единственный минус.

Embody — еще одна напоминалка, которая пригодится, если вы забываете периодически делать перерывы. Это расширение сравнительно примитивное: вы просто настраиваете интервал, после чего оно показывает на экране уведомления. Достоинство Embody в том, что, во-первых, оно позволяет выбрать периодичность, а во-вторых — напоминания появляются не только в интернет-браузере, но и на рабочем столе компьютера, отчего их сложно на заметить.

30s Neck Stretch будет хорошей опцией для всех, кто часто страдает от затекших шейных позвонков. Каждые 45 минут расширение напоминает, что пришла пора размять шею и запускает тридцатисекундный таймер в правом верхнем углу браузера. Если вы вдруг не знаете, как лучше разминать позвонки, то разработчики приготовили небольшую видео-инструкцию. Расширение скромное, но однозначно полезное.