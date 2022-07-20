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1 час назад

Samsung вернет бесплатный зарядник в комплект смартфонов

Lenta.ruиещё 1

Samsung выпустит новые флагманские смартфоны в комплекте с бесплатным зарядным устройством. Об этом сообщает издание Wccftech.

Samsung вернет телефонам нормальную комплектацию
Фото: SamsungSamsung

Журналисты медиа ссылаются на отчет известного инсайдера Абхишека Ядава, который в своем Twitter поделился информацией о будущем флагмане Samsung. По информации Ядава, новые складные устройства Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 прошли сертификацию в Бразилии, где аппараты будут комплектоваться бесплатным зарядным адаптером.

Таким образом, корейская корпорация может вернуть зарядные устройства в комплект флагманов. С недавнего времени Samsung продает многие смартфоны с упрощенным комплектом, объясняя это заботой об экологии. Apple не кладет аксессуары в коробку с iPhone с 2020 года.

Журналисты объяснили, что подобное решение Samsung может быть вызвано давлением со стороны регулирующих органов Бразилии. «Если Samsung не будет соблюдать местные законы, то вполне вероятно, что соответствующие органы наложат на производителя крупный штраф», — отметили авторы. Специалисты допустили, что корпорация может также вернуть бесплатные зарядники в комплект смартфонов на других рынках.

В конце мая стало известно, что Samsung собираются засудить в Бразилии из-за продажи смартфонов в ограниченной комплектации. Отмечается, что регуляторы города Форталеза уже штрафовали Samsung и Apple за продажу телефонов без зарядного аксессуара.

Наука и техника,Абхишек Ядав,Apple,
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