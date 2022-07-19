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43 минуты назад

IPhone 14 лишится слота для SIM-карт

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В некоторых моделях iPhone 14 не будет слота для SIM-карты. Компания Apple планирует перейти на виртуальные eSIM. Эта технология становится всё более популярной в странах Европы и Азии, она позволяет пользователям переключаться между разными операторами связи, выбирая более удобный тариф. Такое решение представитель американского оператора AT&T назвал «естественной эволюцией».

IPhone 14 лишится слота для SIM-карт
Фото: Unsplash, Unsplash LicenseUnsplash, Unsplash License

«Мы полагаем, что телекоммуникационным компаниям будет предоставлен выбор: продавать новую модель iPhone только с eSIM или более удобные для сотовой связи модели с поддержкой двух eSIM или физических SIM-карт», — сообщило издание 9to5mac.

Вице-президент по мобильным устройствам и аксессуарам в AT&T Джефф Ховард назвал такой процесс «естественной эволюцией».

Осенью ожидается выход новой модели смартфонов iPhone 14, у которых будет новая камера, изменится «чёлка» экрана и электронная начинка.

Ранее стало известно , что в России во втором квартале 2022 года айфоны подешевели сразу на четверть — их стоимость вернулась к уровню начала февраля. Снизились цены и на другие модели популярных смартфонов.

Наука и техника,AT&T,Apple,
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