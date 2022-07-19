МТС открыл и сразу закрыл безлимитный интернет на новом тарифе

Как обратил внимание портал Mobile-review, 13 июля МТС запустил тариф с безлимитным интернетом под названием «МТС Доступ» за 890 рублей в месяц. Суть тарифа заключалась в пакете на 40 Гб с 15-ю бесплатными пакетами по 50 Гб. Таким образом можно было получить 790 ГБ трафика, что для многих пользователей равносильно безлимитному доступу.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Однако спустя всего несколько дней МТС полностью изменила суть тарифа. Оператор убрал 15 бесплатных пакетов по 50 ГБ, оставив только базовые 40 Гб и безлимит на популярные интернет-ресурсы. При этом пользователи, подключившиеся ради тех самых 790 Гб, вынуждены довольствоваться новыми условиями, хоть они и подключились в день выхода тарифа.