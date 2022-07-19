В России вышло приложение для продвижения артистов «Звук Студио»

Аудиосервис Звук первым из российских аудиостриминговых площадок выпустил приложение для артистов под названием «Звук Студио».

Фото: Сбер Сбер

Как рассказали в пресс-службе музыкального сервиса, это приложение — полноценный цифровой помощник для музыканта и его команды. В августе 2021 года приложение вышло для узкого круга артистов, которые смогли воспользоваться им по приглашению аудиосервиса, сейчас оно открыто для всех представителей креативных индустрий. «Мы собрали в одном приложении все необходимые инструменты для создания, продвижения и монетизации музыкального контента, доступ к которым можно получить через личный кабинет на сайте и в приложении», — рассказали представители сервиса.

Сейчас пользователям сервиса доступны аналитика, которая позволяет следить за своей популярностью, презентация треков напрямую редакции Звука, календарь концертов пространства СТУДИО PLACE, цифровой маркетплейс с предложениями услуг специалистов и площадок, голосовые чаты (комнаты).

На офлайн-площадке Звука СТУДИО PLACE недавно была запущена серия мероприятий Release Day — концерты, в рамках которых звезды презентуют новые релизы до их официального выхода. В рамках Release Day уже выступили музыкант VERBEE, саунд-продюсер Rompasso, певицы Lina Lee и Эльвира Т. Билеты на концерты Release Day можно выиграть в соцсетях аудиосервиса Звук.