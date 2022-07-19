"ВКонтакте" запустила виртуальные аватары пользователей vmoji

"ВКонтакте" запустила функцию создания персонального виртуального аватара пользователя с помощью технологии распознавания лиц. Благодаря этому пользователь сможет стать героем стикеров в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

"ВКонтакте" запустила vmoji - возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей ВКонтакте. Благодаря нововведению пользователи могут стать героем уникального набора стикеров в социальной сети", - сообщили в пресс-службе.

Создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновленной версии приложения "ВКонтакте", отметили в пресс-службе.

"Используя собственный креативный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели "ВКонтакте" дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображенного на фотографии", - пояснили в соцсети.

Чтобы создать своего персонажа, необходимо выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. Нейросети сами предложат внешний вид для аватара.Также аватар можно настроить вручную либо отредактировать отдельные элементы - например, изменить черты лица, оттенок кожи, прическу или одежду. Базовый набор стикеров vmoji доступен бесплатно. Есть премиум-функции: к примеру, можно дополнить образ особыми уникальными элементами.