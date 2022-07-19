Google выпустила новое приложение для хранения карт

Новое приложение – Google Wallet – это электронный кошелек для хранения не только банковских карт, но и проездных билетов, транспортных карт, COVID-сертификатов, различных важных документов.

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Как заявляют в компании, это приложение должно в будущем заменить уже давно существующий и пользующийся популярностью у пользователей Google Pay. Сейчас приложение находится в стадии доработок: в отличие от его предшественника в Wallet еще нет функции перевода с карты на карту.

Также создатели обещают, что в будущем в «кошельке» можно будет хранить удостоверение личности и даже карты доступа в номер отеля.