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1 час назад

Компания Google выпустила свое новое приложение для хранения карт

runews24.ruиещё 2

Новое приложение – Google Wallet – это электронный кошелек для хранения не только банковских карт, но и проездных билетов, транспортных карт, COVID-сертификатов, различных важных документов.

Google выпустила новое приложение для хранения карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявляют в компании, это приложение должно в будущем заменить уже давно существующий и пользующийся популярностью у пользователей Google Pay. Сейчас приложение находится в стадии доработок: в отличие от его предшественника в Wallet еще нет функции перевода с карты на карту.

Также создатели обещают, что в будущем в «кошельке» можно будет хранить удостоверение личности и даже карты доступа в номер отеля.

Уже сейчас пользователи Google Play могут скачать новинку в свои гаджеты, однако в российских магазинах приложение так и не появилось.

Наука и техника,Google,
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