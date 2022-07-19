Ученые обнаружили внутри метеорита необычный материал

Ученые обнаружили необычные свойства материалов, возникших при столкновении астероидов с Землей. Статья об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: University of Glasgow University of Glasgow

Специалисты из США и Европы провели спектроскопический и кристаллографический анализ минерала лонсдейлита из железного метеорита Canyon Diablo, обнаруженного в 1891 году в пустыне в Аризоне. Ранее считалось, что лонсдейлит представляет собой алмаз с необычной шестиугольной решеткой (а не четырехугольной).

Однако Петер Немет из Института геологических и геохимических исследований и его коллеги обнаружили, что на самом деле он состоит из наноструктурированных алмазных и графеноподобных сростков, называемых диафитами. Ученые также обнаружили нарушения структуры в повторяющихся слоях атомов.

«Благодаря распознаванию различных типов срастания между структурами графена и алмаза мы можем приблизиться к пониманию условий давления и температуры, которые возникают во время ударов астероидов», – говорят авторы.

По словам ученых, сложные структуры, обнаруженные в образцах лонсдейлита, могут встречаться во многих других углеродистых материалах, полученных ударным и статическим сжатием или осаждением из газовой фазы.