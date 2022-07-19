YouTube заблокировал презентацию китайского смартфона Oppo

В ходе презентации Oppo новых смартфонов серии Reno 8 прямая трансляция и YouTube канал компании были заблокированы. Причиной приостановки вещания стало сравнение новинки с iPhone, сообщает Telegram-канал Equal Leaks.

Фото: YouTube YouTube

Как отмечает источник, региональный YouTube-канал Oppo India был восстановлен после нескольких часов простоя. По данным Equal Leaks, блокировка произошла посередине мероприятия — сразу после того, как Reno 8 сравнили со смартфоном Apple. На странице канала, пока он был недоступен, говорилось, что аккаунт Oppo India был заблокирован из-за нарушения правил сообщества YouTube.

При этом многие китайские компании на презентациях своих новинок сравнивают их с iPhone, однако ранее о таких случаях не сообщалось.