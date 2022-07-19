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50 минут назад

YouTube заблокировал презентацию китайского смартфона за сравнение с iPhone

Газета.Ruиещё 1

В ходе презентации Oppo новых смартфонов серии Reno 8 прямая трансляция и YouTube канал компании были заблокированы. Причиной приостановки вещания стало сравнение новинки с iPhone, сообщает Telegram-канал Equal Leaks.

YouTube заблокировал презентацию китайского смартфона Oppo
Фото: YouTubeYouTube

Как отмечает источник, региональный YouTube-канал Oppo India был восстановлен после нескольких часов простоя. По данным Equal Leaks, блокировка произошла посередине мероприятия — сразу после того, как Reno 8 сравнили со смартфоном Apple. На странице канала, пока он был недоступен, говорилось, что аккаунт Oppo India был заблокирован из-за нарушения правил сообщества YouTube.

При этом многие китайские компании на презентациях своих новинок сравнивают их с iPhone, однако ранее о таких случаях не сообщалось.

Серия смартфонов Oppo Reno 8 представлена двумя моделями — Reno 8 и Reno 8 Pro, которые при цене в 30 и 46 тыс. индийских рупий соответственно (около 21,3 и 32,5 тыс. руб.) предлагают субфлагманские характеристики.

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