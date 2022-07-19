В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
28 минут назад

Xiaomi объявила о прекращении поддержки флагманов 2019 года

Газета.Ru

Компания Xiaomi внесла смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, представленные в 2019 году, в список девайсов с истекшим жизненным циклом, сообщает портал Hi-Tech.Mail.Ru. Такое решение означает, что смартфоны больше не получат никаких обновлений.

Xiaomi объявила о прекращении поддержки флагманов 2019 года
Фото: XiaomiXiaomi

Список EOL (End of Life — истекший жизненный цикл) означает, что модели из него больше не получат ни обновлений прошивки MIUI от Xiaomi, ни обновления безопасности от Google. Отмечается, что политика Xiaomi подразумевает поддержку смартфонов лишь в течение двух лет.

Серия Redmi K20 была представлена в мае 2019 года. Смартфон поставлялся с предустановленным Android 9 и фирменной оболочкой MIUI 10, которые впоследствии были обновлены до Android 11 и MIUI 12.5. Актуальной версией прошивки от Xiaomi пока является MIUI 13.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Xiaomi 12S Ultra обошел флагманы Apple и Samsung в игровом тесте.

Наука и техника,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители