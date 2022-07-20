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57 минут назад

Археологи назвали причину падения столицы древних майя

Мир24иещё 3

Ученые из Калифорнийского университета восстановили историю падения столицы майя. Исследование показало, что в городе Майяпан шли политические распри и гражданские конфликты, население сокращалось. В 1441-1461 годах город пришел к полному краху. Ученые пришли к выводу, что весомой причиной этих событий могла стать затяжная засуха, сообщает Nature Communications.

Археологи назвали причину падения столицы древних майя
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Авторы научной работы провели изотопные и радиоуглеродные анализы в Майяпане, а также изучили ДНК человеческих останков из захоронений 1400-1450 годов. Затем они собрали региональные источники климатических данных, в том числе результаты недавнего исследования пещерных отложений под городом.

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Результаты показали, что с увеличением количества осадков население города росло, с сокращением – снижалось. Длительный засушливый период, продлившийся всю первую половину XV столетия, привел к окончательному краху.

Исследование показало, что майя практически не развивали систему искусственной ирригации, поэтому зависели от регулярных дождей. Кроме того, в Майяпане не было практики централизованного долгосрочного хранения зерна. Поэтому засуха привела к резкому сокращению урожаев и перебоям с продовольствием.

Нехватка еды вызвала рост социальной напряженности. По мнению ученых, правившие городом группы элит (семейные кланы) вели ожесточенную конкурентную борьбу на этом фоне. Так, в одной из последних братских могил, вырытых перед тем как город был оставлен, обнаружили останки сразу нескольких членов одной знатной семьи Кокомов.

Ученые заключили, что в середине XV века обстановка в городе стала крайне неблагоприятной, и население, рассеявшись на небольшие группы, стало возвращаться на свои родные земли в других частях региона. По словам авторов, научная работа наглядно демонстрирует взаимодействие природных катаклизмов и социальных неурядиц. Это особенно важно в наши дни, когда мир снова сталкивается с изменениями климата.

Ранее стало известно, что в боливийских джунглях нашли остатки построек майя. Они имели монументальный масштаб.

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