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56 минут назад

Специалисты ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян

RT на русскомиещё 4

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали тест-систему для выявления оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

ФМБА разработало тест-систему для выявления оспы обезьян
Фото: ReutersReuters

«В ФМБА России по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой разработана тест-система для выявления вируса оспы обезьян», — приводит сообщение ТАСС.

В настоящее время тест-система проходит испытания и готовится к регистрации.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 63 странах мира выявлено уже 9200 случаев оспы обезьян.

12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

Наука и техника,Вероника Скворцова,ФМБА России,Минздрав РФ,ВОЗ,
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