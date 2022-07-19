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53 минуты назад

Прототип отмененного Microsoft Surface Duo появился на eBay

Газета.Ru

Редактор портала Windows Central обнаружил в архиве eBay закрытый лот и фотографии прототипа бюджетной версии Microsoft Surface Duo 2, разработка которой была впоследствии отменена.

Отмененный смартфон Microsoft продали на аукционе
Фото: ebayebay

По опубликованным фотографиям заметно, что невышедший смартфон получил миниатюрный блок камер, более округлый корпус и плоские дисплеи по сравнению с Surface Duo 2. Отмечается, что устройство было продано неизвестному покупателю, а объявление было удалено.

Согласно источникам портала, смартфон получил кодовое название Cronos и должен был поступить в продажу в 2022 году как более дешевая версия Surface Duo 2, но был отменен в конце 2021 года. Причиной могло послужить желание Microsoft сосредоточить все силы на разработке флагманской модели 2023 года.

Cronos оснащен чипсетом от Qualcomm, модель которого не раскрывается, и двумя камерами на задней панели. Флагманский Surface Duo 2 в свою очередь предлагает Snapdragon 888 и блок из трех камер.

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