Пользователей Android и iOS предупредили о новой опасности

С начала текущего месяца эксперты SEKOIA фиксируют всплеск активности группировки Roaming Mantis на территории Франции. Злоумышленники рассылают СМС-сообщения, нацеленные на загрузку трояна на Android-устройства и сбор Apple ID с помощью фишинговой страницы.

Фото: Google Google

Криминальная группа Roaming Mantis, предположительно китайского происхождения, действует в интернете с 2018 года, атакуя мобильные устройства по всему миру. Вначале для привлечения потенциальных жертв на свои сайты мошенники подменяли настройки DNS, но быстро перешли на смишинг — распространение СМС с вредоносными ссылками.

Видео дня

Атаки в рамках текущей киберкампании тоже начинаются с СМС: получателю сообщают о неком почтовом отправлении, которое надо отследить и принять. При активации ссылки на сервер Roaming Mantis отправляется HTTP-запрос.

Ответ зависит от местонахождения жертвы и типа ее ОС. Если мобильное устройство расположено за пределами Франции, сервер выдает ошибку 404 (страница не найдена), и атака прекращается. Французам, использующим Android, предлагают обновить браузер, а на самом деле загрузить трояна MoqHao, он же Wroba. Владельцев iPhone с французской пропиской перенаправляют на поддельную страницу регистрации Apple.

Вредонос MoqHao обладает функциями инфостилера и бэкдора; при исполнении он имитирует установку Chrome и запрашивает множество разрешений — на чтение и отправку СМС, совершение звонков, доступ к контактам, истории вызовов, настройкам уведомлений, списку аккаунтов, SD-карте и т. п.

Адрес C2-сервера троян получает с файлообменника Imgur — из профиля, прописанного в коде. Уровень детектирования MoqHao/Wroba на VirusTotal (в рамках текущей кампании) — 27/64 по состоянию на 18 июля.

Наблюдатели из SEKOIA насчитали более 90 тыс. уникальных IP-адресов, подключавшихся к серверу, отдающему Android-зловреда, и смогли удостовериться, что Roaming Mantis в настоящее время сфокусирован на Франции. Количество iOS-юзеров, оставивших ключи к Apple iCloud на фишинговой странице, неизвестно.

Домены, указанные в СМС-сообщениях, зарегистрированы у GoDaddy либо используют сервисы DDNS — такие как duckdns.org. Авторы атак совокупно создали более сотни поддоменов и к каждому IP привязывают десятки имен (FQDN). Примечательно, что для смишинг-атак используются отдельные C2; исследователи выявили девять таких серверов в сетях хостеров EhostIDC (Южная Корея) и Velia.net (входит в GoDaddy Group).