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45 минут назад

Стоимость iPhone в России опустилась до февральского уровня

Газета.Ru

Цены на iPhone в России вернулись к уровню начала февраля, сообщает «РИА» Новости со ссылкой на исследование ценового агрегатора Price.Ru. Снижение стоимости по итогам второго квартала по сравнению с первым доходит до 23%.

Стоимость iPhone в России опустилась до февральского уровня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, средняя стоимость iPhone 12 составила 57 тыс. руб., что на 22% меньше относительно первого квартала текущего года. iPhone 11 Pro на 256 ГБ и 11 Pro Max в аналогичной модификации подешевели до 50,7 тыс. руб. и 64,7 тыс. руб. соответственно.

Также снижение цен наблюдалось и на смартфоны других компаний. Например, стоимость Samsung Galaxy S20 FE по итогам второго квартала опустилась до 38,9 тыс. руб., что на 9% дешевле, чем в первые три месяца 2022 года. Цена Poco X3 Pro в модификации 8/256 ГБ и Galaxy A52 на 256 ГБ также опустилась до 26,4 тыс. руб. и 32,9 тыс. руб. соответственно.

Отмечается, что аналогичная динамика также наблюдается и на рынке ноутбуков — средняя цена MacBook Air M1 снизилась на 34% и составляет 96,8 тыс. руб. Цена Xiaomi Mi Notebook Pro снизилась на 15% — до 99,7 тыс. руб. Больше всего подешевел ноутбук HP 15s-eq2022ur — до 55,2 тыс. руб., а его стоимость просела на 139%.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что треть россиян объяснили отказ от перехода в IT фразой «слишком поздно».

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