Последнюю "Ангару" отправили для летных испытаний на Плесецк

Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) отправил на космодром Плесецк в Архангельской области последнюю ракету «Ангара» из серии носителей, предназначавшихся для летных испытаний, сообщил Роскосмос.

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«Отправляем новую «Ангару» на Плесецк! Этим пуском завершаются летные испытания ракеты-носителя легкого класса семейства «Ангара», – сообщается в Telegram-канале корпорации.

Также отмечается, что специалисты завершили испытания этой ракеты в филиале Центра Хруничева – ПО Полет.

Как уточнили в Роскосмосе, по итогам оценки всех систем носителя на соответствие заложенным инженерным решениям подтверждена готовность «Ангары-1.2» к продолжению летно-конструкторских испытаний на «северном» космодроме».

Ранее экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что космический аппарат «Аист-2Т» будет выведен на орбиту во время первого пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Восточный.