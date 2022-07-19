Последнюю "Ангару" отправили для летных испытаний на Плесецк

Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) отправил на космодром Плесецк в Архангельской области последнюю ракету «Ангара» из серии носителей, предназначавшихся для летных испытаний, сообщил Роскосмос.
«Отправляем новую «Ангару» на Плесецк! Этим пуском завершаются летные испытания ракеты-носителя легкого класса семейства «Ангара», – сообщается в Telegram-канале корпорации.
Также отмечается, что специалисты завершили испытания этой ракеты в филиале Центра Хруничева – ПО Полет.
Как уточнили в Роскосмосе, по итогам оценки всех систем носителя на соответствие заложенным инженерным решениям подтверждена готовность «Ангары-1.2» к продолжению летно-конструкторских испытаний на «северном» космодроме».
Ранее экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что космический аппарат «Аист-2Т» будет выведен на орбиту во время первого пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Восточный.
До этого сообщалось, что легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» в скором времени отправится на космодром Плесецк, где планируется произвести ее пуск. В апреле легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» запустила с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны России спутник, позже он был выведен на орбиту.