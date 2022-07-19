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26 минут назад

Роскосмос отправил последнюю «Ангару» для летных испытаний на Плесецк

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) отправил на космодром Плесецк в Архангельской области последнюю ракету «Ангара» из серии носителей, предназначавшихся для летных испытаний, сообщил Роскосмос.

Последнюю "Ангару" отправили для летных испытаний на Плесецк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отправляем новую «Ангару» на Плесецк! Этим пуском завершаются летные испытания ракеты-носителя легкого класса семейства «Ангара», – сообщается в Telegram-канале корпорации.

Также отмечается, что специалисты завершили испытания этой ракеты в филиале Центра Хруничева – ПО Полет.

Как уточнили в Роскосмосе, по итогам оценки всех систем носителя на соответствие заложенным инженерным решениям подтверждена готовность «Ангары-1.2» к продолжению летно-конструкторских испытаний на «северном» космодроме».

Ранее экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что космический аппарат «Аист-2Т» будет выведен на орбиту во время первого пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Восточный.

До этого сообщалось, что легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» в скором времени отправится на космодром Плесецк, где планируется произвести ее пуск. В апреле легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» запустила с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны России спутник, позже он был выведен на орбиту.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Минобороны России,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,
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