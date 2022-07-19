Робособака самостоятельно научилась ходить всего за час

«Наш робот как бы "рождается", ничего не зная об анатомии своих ног и о том, как они работают», — объяснили учёные, — «Мы не можем легко исследовать спинной мозг живого животного. Но мы можем смоделировать его в роботе... Это фундаментальное исследование на стыке робототехники и биологии. Роботизированная модель даёт нам ответы на вопросы, на которые биология не может ответить».