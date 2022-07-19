В янтаре из Доминиканы нашли древнюю осу, цветок и муху

Палеонтологи обнаружили в Доминиканской республике кусок янтаря, хорошо сохранившийся с доисторических времен. Внутри находились тело осы, растение и личинка мухи, сообщает Historical Biology.

Фото: George Poinar, Jr., 2022, Historical Biology George Poinar, Jr., 2022, Historical Biology

Образец был добыт в горном массиве ла-Кордильера-Септентриональ. Смола, из которой возник янтарь, принадлежала дереву Hymenaea protera. К настоящему времени оно полностью вымерло, но когда-то широко произрастало во влажных системах тропических лесов.

Возраст окаменелостей вызвал споры в научной среде. Согласно одной версии, присутствие фораминифер (одноклеточных протистов, которых иногда называют бронированными амебами) указывает на давность в 15-20 миллионов лет. По другой версии, им около 30-45 миллионов лет, так как внутри присутствуют кокколиты – пластины карбоната кальция, образованные одноклеточным фитопланктоном.

Автор нового исследования, энтомолог Джордж Поймар-младший полагает, что янтарю около 30 миллионов лет. Он также определил, что находящееся внутри растение относится к ранее неизвестному виду Plukenetia.

«Окаменелость раскрывает не только новый вид растений, но и целый экологический микрокосм», – говорится в тексте научной работы.

Насекомые, застывшие в янтаре, могли производить опыление или проявлять склонность к хищничеству или паразитизму. Оса подлетела к цветку либо для получения нектара, либо в попытках отложить яйцо на капсулу, содержащую личинку мухи, но не успела сделать ни того, ни другого.

Эксперты отметили, что им редко удается видеть в янтаре такие примеры межвидового взаимодействия. Как правило, в ловушку смолы попадают неродственные организмы, случайно оказавшиеся рядом. Поэтому находка из Доминиканы представляет особенный интерес.