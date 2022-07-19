Астрономы открыли две экзопланеты размером с Юпитер

Международная группа астрономов с помощью телескопа TESS обнаружила две новых экзопланеты. По размерам они похожи на Юпитер, но при этом в три раза массивнее его, сообщает arXiv.

Фото: NASA NASA

TESS ведет наблюдения за 200 тысячами звезд, расположенных сравнительно недалеко от Солнца. Его главная задача – поиск других планет. На данный момент телескоп открыл 5700 кандидатов в экзопланеты. Существование 227 из них уже точно доказано.

Недавно ученые заявили о наблюдении сигналов, свидетельствующих о возможном присутствии планеты, у двух звезд: TOI-5152 и TOI-5153. Исследования показали, что одна из планет, названная TOI-5152 b, имеет радиус около 1,07 радиуса Юпитера и примерно в три раза массивнее. Она обращается вокруг своей родительской звезды каждые 54 дня, а температура на ее поверхности превышает 400 градусов Цельсия. Родительская звезда почти в два раза больше Солнца, ее возраст оценили в 1,4 – 6,8 миллиарда лет.

TOI-5153 b является более горячей, так как вращается ближе к звезде – ее температура составляет более 600 градусов Цельсия. Она вращается вокруг светила, которое на 40% крупнее Солнца и расположено на расстоянии 1270 световых лет от Солнечной системы.

Астрономы отметили, что обе планеты обогащены металлами, а содержание в них тяжелых элементов соответствует соотношению массы и металличности газовых гигантов. Поскольку они находятся рядом с умеренно яркими звездами, то за ними очень удобно наблюдать.