Ученые, разоблачающие открытия черных дыр, сами открыла черную дыру

Команда международных экспертов, которая известна своими разоблачениями ложных открытий черных дыр, обнаружила дремлющую черную дыру звездных масс в Большом Магеллановом Облаке, карликовой галактике, соседствующей с нашим Млечным путем.

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«Впервые наша команда сообщает об открытии черной дыры, вместо того чтобы разоблачать чужое открытие», - сказал главный автор исследования Томер Шенар (Tomer Shenar) из Амстердамского университета, Нидерланды.

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Команда нашла, что звезда, давшая начало черной дыре, исчезла, без всякого намека на яркий, мощный взрыв.

«Мы словно наши иголку в стоге сена», - сказал Шенар. Хотя ранее учеными обсуждались аналогичные черные дыры-кандидаты, Шенар и его команда сообщают, что в их исследовании впервые однозначно подтверждена «спящая» черная дыра звездных масс за пределами Млечного пути.

Черные дыры звездных масс формируются, когда массивные звезды достигают конца своего жизненного цикла и коллапсируют под действием собственной гравитации. В двойной звездной системе после такого взрыва остаются черная дыра и яркая звезда-компаньон. Черная дыра является «спящей», если она не демонстрирует интенсивного излучения в рентгеновском диапазоне, по которому обычно и обнаруживают такие объекты.

Это открытие было сделано с использованием шестилетнего архива наблюдений, проводимых при помощи телескопа Very Large Telescope (VLT) Европейской южной обсерватории.

Эта вновь обнаруженная «спящая» черная дыра имеет массу не менее 9 масс Солнца и входит в состав системы под названием VFTS 243, где помимо нее присутствует горячая, голубая звезда массой порядка 25 масс Солнца.

«Спящие» черные дыры особенно плохо поддаются обнаружению, поскольку они почти не взаимодействуют с их непосредственными окрестностями с выделением электромагнитного излучения.

Для того чтобы обнаружить систему VFTS 243, коллаборация произвела поиски среди 1000 массивных звезд в туманности Тарантул, входящей в состав Большого Магелланова Облака, в поисках систем, в которые помимо звезды может входить черная дыра-компаньон. Идентификация таких компаньонов, как черные дыры, особенно сложна, поскольку наблюдаемые признаки наличия этих объектов часто могут объясняться и другими, альтернативными гипотезами, пояснили авторы.