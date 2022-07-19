Стало известно о планах Apple сократить найм сотрудников

Американская корпорация Apple в 2023 году планирует сократить найм сотрудников и финансирование ряда отделов, чтобы справиться с возможным экономическим спадом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Отмечается, что компанией каждый год выделяются денежные средства каждому крупному подразделению. Деньги направляются на исследования, разработки, ресурсы и найм сотрудников. Однако в следующим году ряд команд получат бюджет ниже ожидаемого. Ожидается, что в некоторых подразделениях позиции уволившихся сотрудников не планируется замещать.

Руководство Apple намерено быть «более осторожным во времена неопределенности». При этом ряд отделов при этом новая политика не коснется. По данным агентства, в следующем году компания готовит «агрессивный график» запуска продуктов, одним из которых станет гарнитура смешанной реальности.

По словам главы Apple Тима Кук, корпорация «видит инфляцию», и она оказывает влияние на показатели валовой прибыли и операционных расходов. Он добавил, что также сказывается негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции и подорожание транспортных расходов.

После сообщений о планах корпорации сократить финансирование и найм сотрудников ее акции упали на два процента до 147,2 доллара. С начала 2022 года падение составило 17 процентов.