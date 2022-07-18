За пределами Галактики впервые открыта "спящая" черная дыра

Международный коллектив астрономов впервые обнаружил неактивную черную дыру звездной массы за пределами Млечного Пути в ходе наблюдений за крупными звездами в Большом Магеллановом Облаке, спутнике нашей Галактики. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

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"Мы потратили более двух лет на поиски двойных звездных систем, в которых присутствует "спящая" черная дыра. Я была очень обрадована, когда мы открыли систему VFTS 243, которая на сегодняшний момент является самым убедительным кандидатом на роль подобного объекта", - заявила научный сотрудник ESO Джулия Боденштайнер, чьи слова приводит пресс-служба обсерватории.

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Черные дыры звездной массы, возникающие в результате гравитационного коллапса крупных звезд, крайне тяжело заметить даже на небольшом расстоянии от Земли. Астрономы обычно узнают об их существовании только в том случае, если рядом с ними находится светило, чью материю черные дыры постоянно перетягивают на себя. Как правило, подобные звездные системы встречаются в галактиках крайне редко, что усложняет поиски черных дыр звездной массы.

Боденштайнер и ее коллеги впервые обнаружили внегалактическую звездную систему, черная дыра которой почти не перетягивает на себя материю соседа и не проявляет видимых признаков активности в рентгеновском диапазоне частот. Они совершили это открытие в ходе наблюдений за несколькими крупными звездам в Большом Магеллановом Облаке, одном из крупных спутников Млечного Пути.

Невидимая черная дыра

В этой галактике находится так называемая Туманность Тарантула, один из самых молодых и крупных регионов звездообразования в ближайших окрестностях Млечного Пути. Внутри этого газопылевого облака постоянно формируются крупные звезды, чья масса в десятки и сотни раз выше солнечной. Столь крупные светила очень быстро исчерпывают свои запасы водорода и превращаются в черные дыры.

В общей сложности, ученые проследили за тысячами звезд в Туманности Тарантула в надежде найти характерные колебания в структуре их спектра и скорости движения, которые указывают на присутствие невидимого и крупного спутника. Ученые обнаружили колебания при наблюдении за звездой VFTS 243, чья масса примерно в 25 раз выше, чем у Солнца.

Как обнаружили астрономы, это светило вращается вокруг "спящей" черной дыры, чья масса как минимум в девять раз выше, чем у нашего светила. Оба компонента звездной системы VFTS 243 расположены на небольшом расстоянии друг от друга, в результате чего звезда совершает полный оборот вокруг черной дыры всего за 11 неполных дней.