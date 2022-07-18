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33 минуты назад

Ученые обнаружили спящую черную дыру за пределами нашей галактики

Газета.Ru

Международная команда ученых обнаружила спящую черную дыру VFTS 243 в галактике Большое Магелланово облако, соседней нашей. Работа была опубликована в Nature Astronomy.

Ученые обнаружили спящую черную дыру за пределами нашей галактики
Фото: University of Colorado BoulderUniversity of Colorado Boulder

Обнаруженная черная дыра по меньшей мере в девять раз больше Солнца и вращается вокруг горячей голубой звезды, масса которой в 25 раз превышает солнечную.

По словам ученых, это первая спящая черная дыра звездной массы, которая была однозначно обнаружена за пределами нашей галактики. Такие черные дыры образуются, когда массивные звезды достигают конца своей жизни и разрушаются под действием собственной гравитации.

Черная дыра считается спящей, если она не испускает высокие уровни рентгеновского излучения, которые позволяют находить черные дыры. Спящие черные дыры особенно трудно обнаружить, поскольку они мало взаимодействуют с окружающей средой.

Открытие было сделано благодаря шестилетним наблюдениям, полученным с помощью телескопа из Европейской Южной обсерватории. Команда проанализировала 1000 массивных звезд в туманности Тарантул Большого Магелланова облака, ища те, которые могли иметь черные дыры в качестве компаньонов.

Ранее Китай запланировал старт миссии по тарану астероида на 2026 год.

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