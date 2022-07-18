Утечка: первые тесты 96-ядерного процессора AMD

В социальные сети утекли первые результаты тестов флагманской модели EPYC Genoa — мощнейшего 96-ядерного процессора AMD, предназначенного для серверной инфраструктуры. Если верить бенчмаркам инженерного экземпляра, новинка бьет все рекорды в плане производительности для архитектуры х86.

Результаты проверок в V-Ray, CPU-Z, разных версиях Cinebench и других программах показывают, что в однопоточных тестах EPYC Genoa отстает от конкурентов, однако в многопоточных превосходит не только Ryzen Threadripper, но и аналогичные процессоры Xeon Platinum от Intel — причем отрыв по производительности порой достигает 47%.