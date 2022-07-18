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48 минут назад

«Никто его не включит» — академик РАН о судьбе немецкого телескопа

Мария Иванова

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый в интервью «Интерфакс» заявил, что российские инженеры не смогут включить немецкий телескоп eRosita, входящий в состав рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ». По словам академика, отечественные специалисты нуждаются в технической информации для управления аппаратом — без нее включение телескопа фактически невозможно.

«Никто его не включит» — академик РАН о судьбе немецкого телескопа
Фото: WikipediaWikipedia

Напомним, ранее немецкие ученые дистанционно перевели телескоп eRosita в безопасный режим на фоне политических санкций: устройство работоспособно, но в данный момент не собирает информацию для научной программы. Зеленый считает, что это не создает больших проблем — после отключения компонента российские ученые переключили ресурсы на отечественный телескоп ART-X. «Роскосмос» якобы распорядился решить вопрос насчет eRosita, но не публиковал никаких официальных заявлений о ситуации.

Наука и техника,Лев Зеленый,Роскосмос,РАН,
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