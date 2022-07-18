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1 час назад

Утечка: младший процессор Intel обгоняет флагман AMD

Мария Иванова

Китайские блогеры начинают публиковать первые отчеты о тестах новых процессоров Intel Raptor Lake. Ранее специалисты выкладывали информацию о производительности флагманского Core i9-13900K, но теперь появились данные о бюджетном представителе линейки — Core i5-13600K. Если верить результатам бенчмарков, он превосходит флагманы от AMD: Ryzen 9 5900X и 5950Х.

Утечка: младший процессор Intel обгоняет флагман AMD
Фото: IntelIntel

На примере однопоточного теста в CPU-Z инженерный экземпляр Core i5-13600K обошел Ryzen 9 5950X на 28%. Процессор AMD показал лучший результат в многопоточной проверке, однако там отставание оказалось незначительным. В Cinebench R23 новинка Intel опередила Ryzen 9 5900X на 10% даже при работе на пониженной частоте — без этого нюанса результаты могли быть еще лучше.

Напомним, что Core i5-13600K выполнен по техпроцессу 10 нм: в состав чипа войдут четырнадцать ядер разного размера, причем максимальная частота больших ядер составит 5,1 ГГц. Официальная стоимость CPU на международном рынке пока неизвестна.

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