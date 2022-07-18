Утечка: младший процессор Intel обгоняет флагман AMD

Китайские блогеры начинают публиковать первые отчеты о тестах новых процессоров Intel Raptor Lake. Ранее специалисты выкладывали информацию о производительности флагманского Core i9-13900K, но теперь появились данные о бюджетном представителе линейки — Core i5-13600K. Если верить результатам бенчмарков, он превосходит флагманы от AMD: Ryzen 9 5900X и 5950Х.

На примере однопоточного теста в CPU-Z инженерный экземпляр Core i5-13600K обошел Ryzen 9 5950X на 28%. Процессор AMD показал лучший результат в многопоточной проверке, однако там отставание оказалось незначительным. В Cinebench R23 новинка Intel опередила Ryzen 9 5900X на 10% даже при работе на пониженной частоте — без этого нюанса результаты могли быть еще лучше.