Марсоход обнаружил похожий на стружку объект

Марсоход Perseverance прислал необычную фотографию, на которой виден светлый, похожий на лапшу объект. Кадры были опубликованы на сайте NASA.

Фото: NASA NASA

По мнению специалистов, предмет вероятнее всего являлся частью марсохода или посадочной ракетной ступени.

Объект напоминает лапшу, тонкую стружку или толстую паклю, и его крайне трудно идентифицировать: в конструкции аппарата нет пакли и стружек. Предположение о том, что он происходит с Земли, получено логическим путем, поскольку ученым неизвестны подобные природные объекты. Некоторое время назад камеры марсохода уже фиксировали серебристый фрагмент теплоизоляции.

В связи с этим многие специалисты и наблюдатели напомнили, насколько важно тщательно готовить космические аппараты, чтобы они не загрязняли планету собственными части, в особенностями – бактериями, поскольку они могут затруднить обнаружение гипотетической эндемичной марсианской жизни.