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34 минуты назад

Марсоход Perseverance обнаружил похожий на стружку или лапшу объект

Газета.Ru

Марсоход Perseverance прислал необычную фотографию, на которой виден светлый, похожий на лапшу объект. Кадры были опубликованы на сайте NASA.

Марсоход обнаружил похожий на стружку объект
Фото: NASANASA

По мнению специалистов, предмет вероятнее всего являлся частью марсохода или посадочной ракетной ступени.

Объект напоминает лапшу, тонкую стружку или толстую паклю, и его крайне трудно идентифицировать: в конструкции аппарата нет пакли и стружек. Предположение о том, что он происходит с Земли, получено логическим путем, поскольку ученым неизвестны подобные природные объекты. Некоторое время назад камеры марсохода уже фиксировали серебристый фрагмент теплоизоляции.

Марсоход Curiosity сфотографировал нечто, похожее на цветы или шипы на Марсе

В связи с этим многие специалисты и наблюдатели напомнили, насколько важно тщательно готовить космические аппараты, чтобы они не загрязняли планету собственными части, в особенностями – бактериями, поскольку они могут затруднить обнаружение гипотетической эндемичной марсианской жизни.

Ранее в NASA заявили, что телескоп James Webb необратимо поврежден метеоритом.

Наука и техника,NASA,
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