Названы самые провальные продукты Apple

Журналисты издания SlashGear провели опрос и выяснили, какие устройства Apple потребители считают самыми провальными. Об этом сообщается на сайте медиа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ходе опроса авторы тематического портала попросили 620 пользователей Apple из США назвать девайсы бренда, которые они считают неудачными и никогда бы не приобрели. Первое место в списке заняла умная колонка HomePod. Появившийся в 2018 году девайс получил 20,48 процента голосов.

На втором месте в списке устройств, которые не впечатлили потребителей, оказалась умная метка AirTag, получившая 20,32 процента голосов. На третьем с 19,35 процента разместились беспроводные наушники AirPods. В список также попали умные часы Apple Watch, телеприставка Apple TV и банковская карточка Apple Card.

Журналисты отметили, что по опросу сложно однозначно судить о пользе того или иного девайса Apple. «В конце концов, не углубляясь в биографию респондентов, невозможно сделать какие-либо выводы о качестве того или иного устройства. Однако можно увидеть некоторую закономерность», — подчеркнули специалисты.