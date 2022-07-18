Зеркало космической обсерватории «Джеймс Уэбб» пострадало от воздействия микроскопических космических частиц сильнее, чем предполагалось. Как сообщает Independent, в NASA подчеркнули, что ученым удалось компенсировать большую часть ущерба благодаря особой конструкции телескопа.

Так, пять ударов по зеркалам обсерватории микроскопическими объектами оказали незначительное влияние на качество изображения, однако шестой, попавший по зеркалу «Джеймса Уэбба» в середине мая, нанес непоправимый ущерб.

«Микрометеороидное воздействие, произошедшее между 22 и 24 мая 2022 года, превысило ожидание в отношении возможного ущерба одним микрометеороидом, инициировав дальнейшее изучение и моделирование участниками проекта JWST», — сообщает в докладе ученых.

В отличие от телескопа «Хаббл», у которого есть специальная защита единственного зеркала, у «Джеймса Уэбба» оно состоит из 18 сегментов. Положение каждого из элементов поддается отдельной настройке, а потому повреждение одного из зеркал могут частично компенсировать. Несмотря на это, пока неизвестно, что был ли сильный удар редким событием, или же «Джеймс Уэбб» будет регулярно подвергаться «обстрелу».