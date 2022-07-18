Стало известно, каким будет флагманский смартфон Xiaomi Redmi K50 Ultra

СМИ сообщили, что флагманский смартфон Redmi K50 Ultra превзойдёт даже топовый Xiaomi 12S Ultra. Он получит 200-мегапиксельную камеру и зарядку мощностью 120 Вт.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые параметры грядущего смартфона. Помимо указанных выше 200-Мп камеры и 120-Вт зарядки, устройство сможет похвастаться 2К-экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев и процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ожидается, что базовая версия нового флагмана Redmi будет стоить 595 долларов.