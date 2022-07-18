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1 час назад

К Госуслугам подключили Yandex Pay

Лера Букина

Сервисом Yandex Pay теперь можно пользоваться для оплаты счетов, госпошлин и штрафов. Он доступен для пользователей портала «Госуслуги», сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

К Госуслугам подключили Yandex Pay
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пользователи портала «Госуслуг» теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе «Платежи», - указано в сообщении.

Согласно данным министерства, сервисом можно пользоваться на сайте, а также в мобильном приложении «Госуслуги».

В министерстве подчеркнули, что на «Госуслугах» россияне могут оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, счета за услуги, налоговые задолженности, госпошлины и начисления по номеру квитанции.

«При оплате госпошлин на Госуслугах пользователи получают скидку в 30%, а при оплате штрафов ГИБДД в течение 20 дней - скидку в 50%», - указано в сообщении.

Также на портале граждане могут совершить оплату банковской картой Visa, Mastercard, Maestro и «Мир». Предусмотрена и оплата со счета мобильных операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», Тele2, Yota, «Тинькофф мобайл», «Ростелеком», а также электронным кошельком Qiwi и «Элплат».

С помощью сервиса Yandex Pay граждане могут платить в интернете картой, не вводя ее данные. Сервис работает с картами Мир, Visa и Mastercard любых банков, действующих на территории РФ.

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