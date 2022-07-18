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21 минуту назад

Пользователи жалуются на многочисленные царапины на корпусе нового ноутбука Apple

Газета.Ru

Корпус нового ноутбука MacBook Air на чипе M2 от Apple в цвете Midnight (темно-синий) подвержен быстрому появлению царапин по сравнению с устройствами других цветов. Об этом сообщает Ferra со ссылкой на обзор техноблогера Wylsacom.

Пользователи жалуются на MacBook Air в цвете Midnight
Фото: AppleApple

По словам Wylsacom, крышка ноутбука быстро покрывается многочисленными царапинами, что особенно заметно около разъема USB-С. Кроме того, на MacBook Air именно в цвете Midnight больше всего заметны отпечатки пальцев, которые непросто убрать. На ноутбуках иных цветов таких проблем замечено не было.

Портал The Verge в своем обзоре на новый MacBook Air также отметил, что ноутбук цвета Midnight выглядит очень выигрышно по сравнению с другими, однако это длится лишь до того момента, пока не достанешь его из коробки. Обзорщик The Verge тоже пожаловался на разводы от пальцев и посоветовал вовсе отказаться от цвета Midnight при покупке.

Релиз MacBook Air M2 состоялся 15 июля 2022 года. В официальном магазине Apple его стоимость начинается от $1199.

Наука и техника,Apple,
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