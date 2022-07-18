Пользователи жалуются на MacBook Air в цвете Midnight

Корпус нового ноутбука MacBook Air на чипе M2 от Apple в цвете Midnight (темно-синий) подвержен быстрому появлению царапин по сравнению с устройствами других цветов. Об этом сообщает Ferra со ссылкой на обзор техноблогера Wylsacom.

Фото: Apple Apple

По словам Wylsacom, крышка ноутбука быстро покрывается многочисленными царапинами, что особенно заметно около разъема USB-С. Кроме того, на MacBook Air именно в цвете Midnight больше всего заметны отпечатки пальцев, которые непросто убрать. На ноутбуках иных цветов таких проблем замечено не было.

Портал The Verge в своем обзоре на новый MacBook Air также отметил, что ноутбук цвета Midnight выглядит очень выигрышно по сравнению с другими, однако это длится лишь до того момента, пока не достанешь его из коробки. Обзорщик The Verge тоже пожаловался на разводы от пальцев и посоветовал вовсе отказаться от цвета Midnight при покупке.