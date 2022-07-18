Vivo везет в Россию высокопроизводительные и доступные смартфоны

Компания Vivo объявила о запуске в России новой T-Cерии смартфонов с высокой производительностью и стильным дизайном. В частности, в продаже скоро появится модель Vivo T1 с процессором Snapdragon 680, 44 Вт быстрой зарядкой FlashCharge и 6 ГБ + 2 ГБ расширяемой оперативной памятью.

Vivo утверждает, что за 28 минут смартфон можно зарядить до 50%. Устройство оснащено 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+. Для съёмки тут установлена основная камера с датчиком на 50 Мп и ещё двумя вспомогательными. Для селфи тут есть 16-Мп фронтальная камера.